• Российские банки по итогам 11 месяцев заработали около 1,9 трлн рублей, а без учета технической прибыли, связанной с внедрением МСФО 9, — 1,6 трлн. Даже скорректированный на 0,3 трлн результат заметно больше 1,3 трлн рублей, заработанных банками в январе — ноябре 2018 года, подчеркивают в ЦБ. Еще одна значимая пятничная новость из Центробанка: Василий Поздышев, занимающий пост заместителя председателя ЦБ, со следующего года займет должность председателя совета директоров ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» и займется оперативным контролем за деятельностью санируемых организаций, подачей исков к их бывшим собственникам и последующей продажей прошедших оздоровление банков.



• Российские компании по кибербезопасности разработали технологию для антифрод-систем, которая позволяет выявлять отмывание денег и финансирование терроризма (модуль AML — Anti-Money Laundering). Решением уже начали пользоваться в промышленном масштабе десятки крупных и средних банков. Это концептуально новый подход, позволяющий усовершенствовать определение случаев отмывания денег, а также увеличить точность и скорость этого процесса. Новая технология помогает снизить количество ошибочно заблокированных счетов.

• Замедление мировой экономики может привести власти развитых стран к таким мерам денежно-кредитной политики, как единовременная выплата всем гражданам фиксированных сумм с целью стимулировать потребительский спрос: речь идет о реализации концепта «вертолетных денег». Такое мнение высказал директор по управлению инвестициями швейцарского банка Julius Baer Ив Бонзон в прогнозе по тенденциям на 2020—2029 годы. По его словам, денежно-кредитная политика достигла своих пределов, поскольку центробанки развитых стран за уходящее десятилетие уже дошли до политики нулевых ставок, а также программ «количественного смягчения», направляя ликвидность в финансовый сектор.



• Требование обязательной идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона спровоцировало рост числа сервисов анонимной верификации, говорят эксперты по информационной безопасности. Подобные ресурсы могут использоваться для распространения вредоносного софта или другого мошенничества. В Минкомсвязи сообщили, что не сталкивались с деятельностью подобных ресурсов, но допускают, что они могут использоваться для противоправной деятельности.

