В отделении Сбербанка в Москве открылся ресторан «Макдоналдс». В новом формате обслуживания «МакКафе Экспресс» клиенты прямо в отделении банка, расположенного в Москве по адресу: Новослободская улица, 16, смогут выпить кофе и заказать доставку из «Макдоналдс», используя сервис Delivery Club, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Совместный пилотный проект Сбербанка, «Макдоналдс» и Delivery Club позволяет сделать пребывание наших клиентов в отделениях еще более комфортным. В кратчайшие сроки нашим командам удалось реализовать интересный проект, мы выполнили обещание и открыли «МакКафе» в Сбербанке. Совершенствование клиентского опыта — наша стратегическая задача, мы надеемся, что подобный проект будет востребован среди наших клиентов», — прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Как отмечается в релизе, компании продолжат сотрудничество в исследованиях потребительского рынка и создания цифровой экосистемы, развивая возможности для онлайн-заказов, а также оптимизации мест для открытия новых торговых точек.



В перспективе планируется открытие предприятий «Макдоналдс», объединенных с отделениями Сбербанка общей зоной ожидания, также рассматриваются другие варианты сотрудничества, направленные на дальнейшее улучшение клиентского пути.