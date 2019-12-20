Инвесторы за неделю по 18 декабря вложили в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 230 млн долларов против оттока в 40 млн долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

«EPFR Global опубликовал данные по потокам за неделю. Притоки в российские активы за счет фондов акций и облигаций составили 230 миллионов долларов», — говорится в обзоре.

Баланс по фондам, специализирующимся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), по итогам недели сложился отрицательным — отток в 70 млн долларов против оттока в 40 млн долларов неделей ранее.

«Динамику рынков определили огромные притоки в фонды акций и облигаций GEM в размере семи миллиардов долларов. Оптимизм достиг пиковых значений, что пока позитивно, однако в перспективе ближайших нескольких недель риски растут», — говорится в обзоре BCS Global Markets.