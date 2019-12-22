Промсвязьбанк реализовал новую функцию оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь клиенты банка могут с помощью СПБ оплачивать покупки со своих мобильных устройств в Интернете всего лишь нажатием кнопки — для этого достаточно иметь мобильное приложение ПСБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«При покупках с мобильных устройств реализуется сценарий «Мгновенный счет», при котором не требуется сканирование QR-кода. В мобильном браузере или в приложении магазина отображается платежная ссылка или кнопка, нажав на которую можно открыть приложение банка «PSB-online», и клиент, попадая сразу на страницу оплаты, может совершить платеж с помощью СБП», — говорится в релизе.

Если же клиент совершает покупку в интернет-магазине со стационарного компьютера или ноутбука, то для оплаты через СБП на экране отображается QR-код, который можно отсканировать мобильным приложением банка.