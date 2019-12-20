Приход массового инвестора на фондовый рынок означает начало формирования локального рынка. Об этом на пресс-брифинге заявил руководитель Московской биржи Юрий Денисов. По его словам, несмотря на то, что иностранцев пока 50%, российские инвесторы создают стабильность на рынке.

«Происходит формирование нового рынка», — считает он.

Пять лет назад доля ретейла в капитале компаний была 0,4%, сейчас, по словам Денисова, около 4,2%.

«Мне кажется, что это создает дополнительное спокойствие компаниям, потому что они понимают, что это пришли не хедж-фонды, а инвесторы, которые готовы держать акции долго, спокойно получать свои дивиденды», — добавил он.

В начале декабря Московская биржа сообщила, что количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых россиянами, достигло 1,5 млн, увеличившись с начала года почти в три раза. А общее число частных инвесторов, совершающих операции на Московской бирже, на конец ноября превысило 3,5 млн человек.

По данным ЦБ, на конец III квартала объем активов на ИИС составил около 144 млрд рублей, при этом 66% приходится на брокерские счета, 34% — на счета доверительного управления (ИИС-ДУ).