Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило Сбербанку долгосрочный и краткосрочный депозитные рейтинги на уровне «Baa3» и «Prime-3» соответственно. Прогноз по долгосрочному рейтингу «стабильный». Базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности банка подтверждены на уровне «ba1». Полностью рейтинговые действия перечислены в сообщении Moody's.

Подтверждение рейтингов Сбербанка отражает высокую прибыльность банка, а также стабильный профиль финансирования и высокую ликвидность. В то же время рейтинги сдерживаются относительно слабым качеством активов банка по мировым стандартам.



Moody's ожидает, что в следующие 12–18 месяцев рентабельность банка останется очень высокой и лучше среднего показателя мировых банков с аналогичным уровнем рейтингов, отмечается в сообщении.