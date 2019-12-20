Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое определяет список единственных исполнителей осуществляемых Минфином в 2020 году закупок услуг по размещению и выкупу облигаций федерального займа (ОФЗ) для физических лиц. В их число включен Промсвязьбанк. Об этом премьер сообщил на встрече с главой банка Петром Фрадковым.

«Я подписал решение по единственному исполнителю в целом ряде вопросов, в данном случае по услугам по размещению и выкупу облигаций федерального займа для физических лиц, — отметил Медведев. — Тут несколько банков, включая и Промсвязьбанк». Премьер уточнил, что отныне финансовое учреждение также сможет выполнять эту функцию.

Фрадков поблагодарил за принятое решение. «Это очень важная программа для нас, как для банка, я уверен, что она будет востребована населением», — сказал Фрадков.