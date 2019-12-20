Сотрудники службы безопасности Сбербанка помогли задержать подозреваемого в вооруженном разбойном нападении на отделение в городе Находка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«При тесном взаимодействии Управления внутрибанковской безопасности Сбербанка с УМВД по Приморскому краю и ГУУР МВД России задержан подозреваемый в вооруженном разбойном нападении на отделение банка в городе Находка. Ведется следствие по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 ч. 4 УК РФ «Разбой, совершенный в особо крупном размере», — говорится в релизе.



ЧП произошло в понедельник утром 9 декабря. Как отмечают в банке, «преступник действовал нагло и дерзко». Перед нападением на отделение Сбербанка он взял в заложники сотрудника финучреждения, под угрозой пистолета и двух гранат заставил отвезти его к филиалу банка. Дождавшись появления руководителя филиала, он под угрозой взрыва добился, чтобы его впустили внутрь. Продолжая угрожать пистолетом и гранатой работникам банка, преступник прошел в кассовый узел, где похитил из сейфа 5 879 850 рублей.

Розыск совершившего разбойное нападение по горячим следам результатов не дал. Его описание не позволяло идентифицировать личность, лицо он прятал под силиконовой маской и капюшоном, был одет в «дутую» куртку, которая скрывала особенности телосложения. Фактически нападавший не оставил ни одной улики.

«За девять дней был проведен большой объем различных разыскных мероприятий, вследствие которых была установлена личность подозреваемого», — сообщили в Сбербанке.

По месту жительства подозреваемого проведены обыски, в ходе которых изъято большое количество боевых пистолетов, в том числе приспособленные для бесшумной стрельбы, глушитель, боевые гранаты, парик, патроны, а также вещи, в которые он был одет в момент совершения нападения. Изъято 1,3 млн рублей, идет поиск остальной суммы похищенного.