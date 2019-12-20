Пенсия за январь поступит на банковские карты с 30 декабря, получателям пенсий через Почту России доставят ее с 3 января, сообщили в пятницу в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

«Некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, зачисление средств на карту за январь 2020 года начнется с 30 декабря. Пенсионерам, получающим выплаты через Почту России, доставка будет организована по стандартному графику — начиная с 3 января 2020 года», — говорится в сообщении.

В ПФР добавили, что для неработающих пенсионеров эти выплаты уже будут проиндексированы на 6,6%. Если в 2019 году средний размер пенсии у неработающего пенсионера составлял 15,6 тыс. рублей, то с 2020 года он вырастет до 16,4 тыс. рублей.