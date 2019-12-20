Средний возраст ипотечных заемщиков в России за пять лет уменьшился с 40 до 36 лет, рассказал управляющий директор «МИЭЛЬ — Сеть офисов недвижимости» Александр Москатов.

«Возраст покупателей, приобретающих квартиру с привлечением банковских средств, за последние время заметно снизился. За 11 месяцев 2019 года он составил около 36 лет. Два года назад средний возраст заемщика был чуть больше 38 лет. По итогам 2015 года — около 40 лет», — сказал он.

В пресс-службе Московского Кредитного Банка сообщили, что возраст самого молодого ипотечного заемщика по итогам 2019 года в их финансовой организации составил 18 лет. На долю ипотечных заемщиков до 30 лет приходится около 30% выданных кредитов.

По словам директора компании «БЕСТ-Новострой» Ирины Доброхотовой, «омоложение» ипотеки — это довольно логичный процесс. «Сегодня молодые люди начинают работать и с 16 лет, и с 18, так что многие к 21—23 годам даже имеют уже некоторый рабочий стаж и вполне могут занимать должности с хорошим уровнем заработка. Например, в сфере IT очень большая доля именно молодых специалистов, а доходы в этом секторе высокие», — отметила эксперт.

«Омоложению» ипотеки также способствует структура предложения в сегменте новостроек, считает управляющий партнер риелторской компании «Метриум» Мария Литинецкая. По ее словам, один из факторов — уменьшение площадей и увеличение в экспозиции числа студий с минимальным бюджетом покупки.