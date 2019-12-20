Палата общин британского парламента одобрила в пятницу законопроект о выходе Великобритании из состава Евросоюза. За билль, включающий согласованную с ЕС сделку об условиях «развода», проголосовали 358 депутатов, против — 234, передает ТАСС.

До этого парламент четыре раза отклонял законопроект: трижды при премьер-министре Терезе Мэй и как минимум один раз при Борисе Джонсоне. Расклад сил в парламенте кардинально изменился после убедительной победы консервативной партии во главе с Джонсоном на выборах 12 декабря, по итогам которой она получила комфортное большинство в палате общин.



Уверенность в исходе голосования позволила Джонсону ужесточить текст законопроекта, включив в него запрет на продление переходного периода после Brexit, истекающего 31 декабря 2020 года. На этом этапе Великобритания и Евросоюз продолжат существовать так, как будто Brexit не было. За это время стороны намерены договориться о будущих торговых отношениях.

Правительство рассчитывает, что законопроект будет согласован обеими палатами парламента и подписан королевой Елизаветой II в ближайшие недели, что позволит Великобритании покинуть ЕС в установленный срок — до 31 января 2020 года.

