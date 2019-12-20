Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил выдать исполнительные листы Сбербанку, Промсвязьбанку и фирме «Аквамарин» для принудительного взыскания более чем 7 млрд рублей с признанного банкротом бизнесмена Владимира Кехмана, который является художественным руководителем Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета, передает ТАСС.

«Выдать ПАО «Сбербанк России» исполнительный лист на принудительное исполнение определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, <...> в котором указать следующее: взыскать с Кехмана Владимира Абрамовича в пользу ПАО «Сбербанк» 4 млрд 282 млн 906 тыс. 893 рубля 56 копеек», — говорится в определении суда.

Аналогичные решения в этом же документе вынесены по ПСБ, который получил право взыскать с Кехмана 1 млрд 656 млн 976 тыс. 669 рублей 81 копейку, и фирмы «Аквамарин» (она может взыскать с должника 1 млрд 437 млн 254 тыс. 407 рублей 28 копеек).

Ранее Высокий суд Лондона признал Кехмана банкротом, тот просил российский суд признать действительным это решение на территории РФ, но ему было отказано в трех инстанциях. Позже суд в России также признал его банкротом. Летом прошлого года суд в Санкт-Петербурге завершил процедуру банкротства Кехмана, не освободив его от обязанности вернуть долги кредиторам.

Крупнейшие кредиторы Кехмана, в число которых вошли БМ-Банк, Промсвязьбанк, Сбербанк, «Аквамарин» и Пулковская торговая компания, ранее также обращались в арбитраж Петербурга с требованием выдать им исполнительные листы для принудительного взыскания долгов, но суд первой инстанции отказал им. Отказ был мотивирован тем, что в законе о банкротстве не был прямо прописан порядок выдачи таких документов. Обжаловать это решение кредиторам не удалось, однако затем Верховный суд РФ разъяснил порядок выдачи исполнительных листов и принял решение отправить иски о них на пересмотр.



В ноябре этого года исполнительный лист получил БМ-Банк на сумму более 11 млрд рублей (в сегодняшней заметке ТАСС значатся 11 млн, что, вероятно, является опечаткой исходя из ранее опубликованного материала агентства. — Прим. Банки.ру). Производство по выдаче листа Пулковской торговой компании арбитраж Петербурга прекратил. «Арбитражный суд прекращает производство по заявлению ООО «Пулковская торговая компания», поскольку в единый государственный реестр юридических лиц 14 января 2019 года внесена запись о прекращении деятельности указанной организации ввиду недостоверности сведений о ней», — отмечается в определении суда.

