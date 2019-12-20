Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии пятницы, показывают данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 62,28 рубля, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 69,05 рубля (минус 36 копеек).



В ходе сессии курс евро опускался до уровня ниже 69 рублей. В последний раз курс евро находился ниже этой отметки в марте 2018 года. С начала сессии диапазон котировок по доллару составил 62,01—62,48 рубля, по евро — 68,79—69,44 рубля.

По американской валюте было проведено почти 24,8 тыс. сделок на сумму более 1,8 млрд долларов, по европейской — 10,3 тыс. сделок на 570 млн евро.

«В ходе сегодняшней сессии пара доллар/рубль установила минимумы с июля 2018 года, в моменте вплотную подходя к уровню 62 рубля. С учетом «тихой» следующей недели, на наш взгляд, американская валюта продолжит торговаться в диапазоне 62—63 рубля. При этом до закрепления доллара выше 62,5 рубля говорить о начале коррекционного роста пары преждевременно», — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Глобальный аппетит к риску — как будто года для этого было недостаточно — помог рублю укрепиться в паре с долларом», — считает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Больше всего сейчас интересно, пробьет ли «гринбек» 62 вниз и где закончит год. Вероятность ухода ниже 62, действительно, есть, но стоит помнить, что настолько крепкий и дорогой рубль — это реальная опасность для внутреннего производителя», — комментирует она.



Относительно евро эксперт, в частности, отмечает, что за этот год «евровалюта «похудела» более чем на 14% к рублю». По словам Бодровой, «это еще не предел».