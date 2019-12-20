Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 13 января бывшего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова по делу о хищении 2,5 млрд рублей, основным фигурантом которого является основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, сообщает ТАСС из суда.

«Суд постановил избрать меру пресечения Цакунову в виде домашнего ареста на срок до 13 января. Также суд постановил наложить на него ограничения, в том числе на пользование Интернетом и на общение с иными лицами, кроме близких и адвокатов», — зачитала решение судья.

​СМИ: экс-директор по инвестициям банка «Восточный» задержан по делу Майкла Калви В квартире Александра Цакунова прошли обыски.

Ранее представитель прокуратуры выступил в суде против удовлетворения ходатайства следствия об аресте Цакунова.

«Несмотря на тяжесть преступления, в котором подозревается Цакунов, прокуратура выступает против его заключения под стражу и просит суд отклонить соответствующее ходатайство следствия», — сказала представитель прокуратуры.

Сторона защиты и сам Цакунов также выступили против его ареста.

Следователь заявил в суде, что Цакунов проходит подозреваемым по делу о крупном мошенничестве. «По версии следствия, будучи управляющим директором по инвестициям банка «Восточный», Цакунов через подставные организации организовал вывод активов банка, чем нанес ему крупный ущерб», — сказал следователь. В связи с этим он попросил суд арестовать подозреваемого до 13 января 2020 года. До этой же даты продлен срок следствия по делу Baring Vostok.

Сторона защиты предложила залог в размере 15 млн рублей за Цакунова.

«Защита полагает, что требование об аресте Цакунова необоснованно и не подлежит удовлетворению, но в качестве альтернативной меры пресечения мы предлагаем залог в виде 15 миллионов рублей, который будет внесен в первый же рабочий день после судебного заседания», — сказал защитник.

«В постановлении о возбуждении дела, на основании которого хотят арестовать Цакунова, есть экспертная оценка о разнице цены акций International Financial Technology, согласно которой они стоят 256 миллионов рублей, а не 600 тысяч, как утверждает следствие», — сказал адвокат Григорий Красновский. По его словам, это может серьезно повлиять на решение по самому делу. Кроме того, доказательств вины Цакунова пока не представлено, считает защитник.

Позже в пятницу информагентство ТАСС сообщило, что в письме бизнес-омбудсмена Бориса Титова в поддержку Цакунова говорится об оценке следователями акций International Financial Technology в сумму до 600 млн рублей. Адвокат Цакунова Григорий Красновский в ходе судебного заседания подтвердил наличие оценки в 600 млн рублей.



СМИ: у бывшего директора по инвестициям «Восточного» прошел обыск Силовики пришли к нему в рамках расследования дела Baring Vostok.

Цакунов стал седьмым фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». По этому делу, помимо Калви и Цакунова, проходят партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев и директор компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.



Дело было возбуждено на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви, введя в заблуждение совет директоров банка, организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный ПКБ от «Восточного», был зачтен уступкой акций, реальная стоимость которых составляла 600 тыс. рублей. При этом финансовая экспертиза установила, что стоимость акций компаний International Financial Technology Group, переданных банку «Восточный» в счет погашения кредита, составляла 3,8 млрд рублей.

