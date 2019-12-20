Почта Банк расширяет программу лояльности по дебетовым и кредитным картам «Марки». К числу партнеров, предоставляющих бонусы за ежедневные покупки по картам, присоединилась программа «РЖД-Бонус».

Как поясняется в релизе банка, его клиенты — держатели карт «Марки» могут выбрать «РЖД-Бонус» в качестве «любимой» программы, чтобы копить баллы за все покупки по карте и тратить их на покупку железнодорожных билетов. На текущий момент программа лояльности «Марки» включает 12 брендов, и их число продолжает расти.

Клиенту, выбравшему «РЖД-Бонус», будут ежемесячно начисляться премиальные баллы за оплату всех покупок картой «Марки» — до 7 баллов за 100 рублей покупки по карте. Также дополнительные баллы можно заработать, приобретая железнодорожные билеты АО «Федеральная пассажирская компания» (более 90% всех поездов дальнего следования) и филиала ОАО «РЖД» «Дирекция скоростного сообщения» (поезда «Ласточка» и «Сапсан»). Накопленные баллы можно использовать для оплаты железнодорожных билетов при покупке на сайте «РЖД-Бонус» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Как напоминают в Почта Банке, партнерами программы лояльности по его картам «Марки», помимо «РЖД-Бонуса», выступают S7Airlines, «М.Видео», «МТС Cashback», магазины сетей «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель», аптечные сети «36,6» и «Горздрав», «АльфаСтрахование», «Ростелеком», «ЦУМ-Дисконт». Карты «Марки» дают их держателям возможность самостоятельно управлять программой лояльности: выбирать и менять партнера программы и использовать накопленные бонусные баллы на оплату именно его продуктов и услуг, а также увеличивать начисления в «любимой» программе, при этом программу лояльности клиенты могут менять ежемесячно.



Дебетовая карта «Марки» Почта Банка дает держателям кешбэк в размере до 10% бонусными единицами по выбранной программе лояльности. Мгновенный выпуск такой карты возможен в любом из отделений банка. По кредитной карте «Марки» предусмотрен кредитный лимит в размере до 1,5 млн рублей и возобновляемый беспроцентный период до 60 дней, а кешбэк составляет до 15% бонусными единицами. С премиальной картой возврат средств бонусами может достигать 25%.

