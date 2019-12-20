Центральный районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и директора ООО «КешБэкинг». Женщина признана виновной по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Генпрокуратура РФ.

В суде было установлено, что в 2014—2015 годах фигурантка дела создала организацию, прибыль которой формировалась за счет постоянного поступления новых денежных средств граждан при отсутствии какой-либо реальной деятельности. По сути схема представляла собой финансовую пирамиду.

Злоумышленница привлекла штат сотрудников, не осведомленных о ее преступном плане, и через этих лиц совершала хищения «путем привлечения денежных средств физических лиц под предлогом ничем не обеспеченного обещания выплаты высоких процентов, используя систему многоуровневого (сетевого) маркетинга», указывают правоохранители.

Чтобы создать видимость правомерности своей деятельности, женщина выдавала кассовые документы, свидетельствующие о получении денежных средств, и демонстрировала готовность вернуть сумму вклада по первому требованию, при этом возврат вкладов и выплата процентов производились из денежных средств, привлеченных аналогичным образом от других физических лиц. Также фигурантка систематически проводила семинары для своих работников, в ходе которых доводила до агентов ложную информацию о якобы осуществляемой высокодоходной деятельности (торги на бирже, инвестиции в объекты недвижимости и агропромышленный комплекс и т. п.).

Привлеченными денежными средствами она распоряжалась по своему усмотрению, расходуя их на личные нужды, а также на поддержку своей преступной деятельности, отмечают в Генпрокуратуре.

В общей сложности по данному уголовному делу признаны потерпевшими 749 человек, материальный ущерб превысил 160,6 млн рублей.

Вину в совершении инкриминируемого преступления женщина не признала.



Суд дал фигурантке 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, также ей назначен штраф в размере 500 тыс. рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

