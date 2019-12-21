Суд в Екатеринбурге освободил женщину от выплат по займу под 732% годовых в микрофинансовой организации, сообщает Свердловский облсуд.

В сентябре 2015 года женщина оформила в микрофинансовой организации «Деньги в дом» заем «До зарплаты» — 15 тыс. рублей на 16 дней под 732% годовых. Женщина должна была вернуть деньги единым платежом в размере 19,8 тыс. рублей. Однако в срок расплатиться не смогла. Потом ее долг был продан частному лицу, которое через суд пыталось взыскать с заемщика сумму основного долга, а также проценты в размере 356,5 тыс. рублей и штрафную неустойку. Суд отказал в удовлетворении иска.

Тогда истец обратился с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам, изучив материалы дела, оставила решение в силе.

В 2016 году законодатель установил ограничения для микрофинансовых организаций в начислении заемщикам процентов по потребительским займам со сроком возврата до одного года, в случае если сумма начисленных по договору платежей достигнет четырехкратного размера суммы займа. «Договор о займе Алла В. заключила еще до этих изменений, поэтому под поправки в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» ее случай не подпадает. Суд решил, что начисление сверхвысоких процентов за пользование займом за пределами установленного срока не соответствует нормам материального права», — говорится в сообщении.

Суд произвел расчет задолженности, исходя из средневзвешенной процентной ставки по кредитам, предоставляемым кредитными организациями физическим лицам в рублях на срок свыше одного года, по состоянию на день заключения договора и с учетом произведенных ответчиком платежей.

Облсуд уточняет, что женщина выплатила по займу 38,7 тыс. рублей.

«Суд посчитал, что она полностью погасила взятые на себя обязательства», — отмечают в суде.

