Центробанк отозвал лицензию на осуществление страхования у страховой компании «Аскомед», следует из документа на сайте регулятора.

Лицензия отозвана «в связи с отказом акционерного общества «Страховая компания «Аскомед» от осуществления предусмотренной лицензией деятельности».

«Отозвать лицензию от 22.05.2015 СЛ № 0278 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, акционерного общества «Страховая компания «Аскомед», — говорится в документе ЦБ.