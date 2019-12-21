Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на 2,9 млрд долларов с проблемой долга Киева по еврооблигациям на 3 млрд долларов, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.

По словам Козака, к мировому соглашению по газовым спорам «можно было подвязать еще массу проблем». «Но тогда мы бы точно не договорились», — признал вице-премьер.

При этом он отметил, что долг «Газпрома» и долг по еврооблигациям — разные вещи. «Там государственный долг, здесь — долг компаний, коммерческий», — добавил он.

На возможность решить спор путем увязывания двух долгов в том числе указывал президент России Владимир Путин. В ходе пресс-конференции 19 декабря глава государства отвечал на вопрос корреспондента украинского агентства УНИАН касательно долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража. «Вы сказали по поводу 3 миллиардов. Обращаю ваше внимание, что часть наших резервных средств из Фонда национального благосостояния России вложена в украинские ценные бумаги — 3 миллиарда долларов как раз. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется», — сказал Путин.