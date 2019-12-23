Граждане России получили возможность получить банковские услуги дистанционно в банках, которые подключились к единой биометрической системе (ЕБС), пишут «Известия» . В App Store появилось соответствующее приложение, рассказали в «Ростелекоме». Осенью оно было готово для Android. Это можно сделать, если клиент ранее сдал слепки лица и голоса в ЕБС.

Около 3 тыс. человек получили финансовые услуги дистанционно, подтвердив личность по биометрии. При этом в ЕБС хранится уже более 100 тыс. слепков лиц и голосов россиян, подчеркнули в «Ростелекоме». Сейчас зарегистрироваться в ЕБС можно в 192 банках, соответствующим образом оборудованы 11 тыс. отделений по всей стране.

По словам представителей банков, сбор и использование биометрии тормозятся из-за того, что этот процесс оказался долгим — от 30 минут до часа. Не каждый клиент готов потратить столько времени в банке. Также из-за технических сбоев и отсутствия отладки инструментов высок процент нечитаемых данных: ЕБС может забраковать слепки, тогда клиент вынужден повторять процедуру регистрации. Кроме того, новости об утечках информации из банковских структур внушают многим пользователям опасения.

Банки готовы снизить ставки для кредитов по биометрии Займы могут подешеветь на 1%, но клиенты все равно опасаются сдавать слепки в ЕБС.

По мнению экспертов, ЕБС получит популярность, когда магазины смогут принимать оплату по биометрии лица, а также когда с помощью биометрических данных можно будет получать госуслуги. В России более 100 млн банковских клиентов, а сдавших биометрические данные — всего около 100 тыс. человек. Для повышения популярности биометрической идентификации нужно активнее рекламировать эту технологию, а также делать ее более выгодной, считают эксперты.