Граждане России получили возможность получить банковские услуги дистанционно в банках, которые подключились к единой биометрической системе (ЕБС), пишут «Известия». В App Store появилось соответствующее приложение, рассказали в «Ростелекоме». Осенью оно было готово для Android. Это можно сделать, если клиент ранее сдал слепки лица и голоса в ЕБС.
Около 3 тыс. человек получили финансовые услуги дистанционно, подтвердив личность по биометрии. При этом в ЕБС хранится уже более 100 тыс. слепков лиц и голосов россиян, подчеркнули в «Ростелекоме». Сейчас зарегистрироваться в ЕБС можно в 192 банках, соответствующим образом оборудованы 11 тыс. отделений по всей стране.
По словам представителей банков, сбор и использование биометрии тормозятся из-за того, что этот процесс оказался долгим — от 30 минут до часа. Не каждый клиент готов потратить столько времени в банке. Также из-за технических сбоев и отсутствия отладки инструментов высок процент нечитаемых данных: ЕБС может забраковать слепки, тогда клиент вынужден повторять процедуру регистрации. Кроме того, новости об утечках информации из банковских структур внушают многим пользователям опасения.
Займы могут подешеветь на 1%, но клиенты все равно опасаются сдавать слепки в ЕБС.
По мнению экспертов, ЕБС получит популярность, когда магазины смогут принимать оплату по биометрии лица, а также когда с помощью биометрических данных можно будет получать госуслуги. В России более 100 млн банковских клиентов, а сдавших биометрические данные — всего около 100 тыс. человек. Для повышения популярности биометрической идентификации нужно активнее рекламировать эту технологию, а также делать ее более выгодной, считают эксперты.