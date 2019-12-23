Банк «ФК Открытие» не планирует идти по пути Сбербанка, создавая вокруг себя экосистему, заявил в интервью Банки.ру заместитель председателя правления, руководитель розничного блока банка «ФК Открытие» Вениамин Полянцев.



Как отметил зампред правления банка, «Открытие» находится в поисках своих ниш, где банк сможет эффективно зарабатывать.

«Нашему банку чисто экосистемный подход не подойдет: вряд ли вы сможете построить экосистему на трех миллионах клиентов. К тому же этим надо было заниматься десять лет назад, а в то время «Открытия» в таком масштабе еще не существовало. Мы будем искать свои ниши, куда можно более эффективно инвестировать и где можно контролируемо расти и зарабатывать», — отметил Полянцев.

Сбербанк России, крупнейший участник банковского рынка, объявил о создании экосистемы три года назад. В течение трех лет банк инвестировал свыше 1 млрд долларов в нефинансовые активы. Как сообщал первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис, в ближайшие два-три года кредитная организация планирует нарастить прибыль от небанковских активов с нынешних 2—3% до 10%.