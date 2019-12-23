Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Об этом пишет РБК . Как отмечается в докладе по итогам проверки, Следственный комитет России (СКР) арестовал активы на общую сумму 368 млн рублей с 2014 по 2016 год. «От России можно было ожидать более высоких показателей в этой области», — заявили в FATF.

Объемы финансовых операций с признаками незаконного вывода средств за рубеж, по данным Росфинмониторинга, в 2017 году составили 77 млрд рублей, сократившись почти в 20 раз по сравнению с оценкой за 2014 год. По оценкам ЦБ, в 2018 году объем сомнительных операций с выводом средств за границу находился на сопоставимом уровне — 73 млрд рублей, а в первом полугодии 2019 года составил 31 млрд рублей. Контролируемые россиянами активы сосредоточены в Лондоне, Нью-Йорке, Майами и Испании, и часть из них имеет сомнительное происхождение, отмечают в FATF. Значительная часть скрытого притока капитала в Великобританию в объеме 133 млрд фунтов стерлингов с середины 1990 годов связана с Россией, приводят эксперты организации оценку Deutsche Bank. Общая стоимость активов, выведенных из России за последние 25 лет, достигает 750 млрд долларов — почти 50% ВВП, оценивал Bloomberg.

FATF раскритиковала антиотмывочные правила в России Международная организация не считает подозрительными операции на 600 тыс. рублей.

Чтобы отследить криминальный след и вернуть украденное, государства обмениваются запросами. По мнению FATF, Россия недостаточно активно участвует в этой работе. ЦБ направил за рубеж 47 запросов в 2017—2018 годах по поводу 240 клиентов 99 зарубежных банков. «Банк России должен более активно запрашивать информацию у иностранных коллег», — рекомендовали в FATF.

ЦБ заключил соглашения с 70 юрисдикциями, отдельные договоренности обмениваться информацией, в том числе об отмывании средств, есть с 13 странами. В ЦБ отметили, что регулятор детально проанализирует отчет организации и может включить меры по исполнению рекомендаций в дорожную карту.

Подход ЦБ к противодействию отмыванию доходов назвали излишне либеральным Банк России был раскритикован за отход от выездных проверок и переход в основном к камеральным.

По словам юристов, для эффективной международной кооперации у российских правоохранительных органов не хватает компетенций и ресурсов: не все прокуроры и следователи знают английский так, чтобы грамотно составлять запросы коллегам за рубежом, к тому же Генпрокуратура больше нацелена на изъятие преступных доходов в России. Также оперативно арестовать активы мешают и различия правовых систем. И сами страны, куда выводятся украденные средства, могут препятствовать расследованиям. Пока поиск активов затягивается, имущество переводится на других лиц или фирмы в третьих странах, поэтому нужно продолжать поиски и снова направлять запросы уже в новые страны, констатировали юристы.