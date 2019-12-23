Госпрограмма софинансирования пенсионных накоплений за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) действует до сих пор, несмотря на введенный с 2014 года мораторий на формирование пенсионных накоплений, пишет «Коммерсант» . В рамках программы было сформировано около 3% всех средств пенсионных накоплений. По итогам 2019 года цифра собранных взносов за все время ее действия превысит 130 млрд рублей, следует из расчетов консалтинговой компании «Пенсионные и актуарные консультации». Всего же к моменту завершения программы в 2026 году общий объем взносов достигнет 163 млрд рублей, отмечается в исследовании.

Реальными участниками программы, сделавшими в нее хоть один взнос, стали 2,5 млн человек, хотя номинально вступили 15,9 млн россиян. В следующем году их станет на 0,1 млн человек меньше, прогнозируется в обзоре.

Сейчас база граждан, реально участвующих в программе софинансирования, сравнительно стабильна, указывают эксперты. С 2019 по 2026 год она сократится до 0,3 млн человек. При этом средний счет взносов со стороны граждан может увеличиться до 12 тыс. рублей. Таким образом, в последний год действия программы взносы граждан и софинансирование со стороны государства составят 6,7 млрд рублей, что всего на треть меньше, чем в прошлом году.

Положительный опыт не был распространен на вводимую новую добровольную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП), хотя такая поддержка со стороны государства могла бы существенно расширить число участников ГПП, полагают эксперты.