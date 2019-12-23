Подозреваемый в разбойном нападении на сотрудников отделения банка в Приморском крае задержан по дороге в аэропорт, сообщает региональное УМВД со ссылкой на решение суда



Как напоминают в ведомстве, в дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение сотрудников финансового учреждения о нападении на офис банка в Находке. Мужчина в маске, угрожая пистолетом и гранатой, похитил деньги из отделения.



«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при содействии специалистов Управления внутрибанковской безопасности финансового учреждения установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний житель города Находки. Мужчину задержали по дороге в аэропорт. Он собирался вылететь рейсом Владивосток — Москва и даже приобрел билет. В ходе обыска в личных вещах задержанного полицейские обнаружили денежные средства в сумме 1,35 млн рублей», — говорится в сообщении.

По месту жительства фигуранта и в принадлежащем ему гараже проведены обыски. Обнаружены и изъяты ружье, пистолеты, патроны, а также гранаты и взрывчатые вещества. Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический отдел.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой»). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По ходатайству следователя в отношении фигуранта уголовного дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.