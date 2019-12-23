Абоненты «МегаФона» с 23 декабря смогут пользоваться бесплатным роумингом при бронировании поездок через сервис Booking.com, рассказали РБК представители двух компаний.



Бронируя отель через сайт Booking.com, абоненты «МегаФона» получат час бесплатного общения и 1 Гб Интернета на каждый день бронирования. «Мы проанализировали использование услуг в роуминге нашими абонентами, в среднем в день это около трех минут разговоров и нескольких сотен мегабайт мобильного Интернета. Поэтому 60 минут и 1 Гб в поездке вполне хватит для комфортного использования абсолютному большинству», — считает представитель оператора.

Он пояснил, что бесплатный роуминг будет доступен в 1 млн отелей в 131 стране, включая самые популярные у российских туристов направления. «Услуга будет работать через специальный лендинг (отдельная страница для сбора данных посетителя. — Прим. РБК) на Booking.com. Чтобы ее получить, клиент должен будет выбрать отель и совершить предоплату через сайт», — пояснил представитель оператора.

Как долго продлится акция, пока не определено, но партнеры рассчитывают, что как минимум в течение 2020 года.

По мнению представителя «МегаФона», акция позволит Booking.com привлечь новых клиентов и вызовет интерес со стороны абонентов накануне праздников и новогодних отпусков. «Благодаря этому сотрудничеству мы поможем еще большему количеству клиентов найти идеальные объекты размещения», — передал через пресс-службу вице-президент Booking.com по партнерским программам Рипси Банкуриан.