Рубль начал торговую сессию понедельника отрицательным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 2 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, евро — на 3 копейки. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,3 рубля (плюс 5 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 69,05 рубля (плюс 8 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, в понедельник утром рубль может показать разнонаправленную динамику. Прогноз по курсу доллара сохраняется в 62—63 рубля, а по курсу евро немного понижаем прогноз до 68,3—69,8 рубля.

«Рубль в пятницу обновил годовой максимум, спустившись в район отметки 62 рубля за доллар. С учетом ожидаемого обострения отношений с США и традиционного роста спроса на валюту перед Новым годом, покупка рубля против доллара выглядит неоправданно рискованной. Не получит рубль поддержки на этой неделе и от аукционов по ОФЗ: Минфин выполнил план годовых заимствований. Поэтому уход пары доллар/рубль в район 63 и выше в ближайшие дни выглядит логичным», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.