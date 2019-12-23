Сбербанк уже начал тестировать отмену банковского роуминга, может отменить его к середине 2020 года, заявил глава крупнейшего по активам российского банка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы уже тестируем в одном из российских регионов схему, будем тестировать еще другие схемы изменения комиссионных платежей, и я думаю, что к середине года мы внедрим промышленное решение», — заявил глава Сбербанка.

В середине декабря президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке. Согласно документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.

Сбербанк будет по-другому зарабатывать на платежах Банк начнет внедрять новую модель монетизации платежей.

Ранее Греф заявлял журналистам, что банк на пути к отмене комиссий за переводы внутри банка, проводит эксперименты и в 2020 году запустит этот процесс. При этом он подчеркивал, что межрегиональными комиссиями облагаются всего 5% переводов, остальные 95% бесплатны.



Комиссия за перевод через отделение Сбербанка в другой регион составляет 1,5% от суммы, но ограничена диапазоном от 30 до 1 тыс. рублей. При переводе через «Сбербанк Онлайн» комиссия составляет 1%, она ограничена 1 тыс. рублей.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства 10 октября заявил, что банковские комиссии при переводе средств между регионами РФ (банковский роуминг) в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены.