Введение показателей долговой нагрузки (ПДН) заемщика в розничном кредитовании неидеальное, потому что это приводит к увеличению бумажного документооборота, рассказал председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин в интервью «Ведомостям» .

По его словам, это увеличивает потребление капитала, но для банка розничные кредиты все равно очень привлекательный актив.

«В целом введение ПДН я бы охарактеризовал как неидеальное, потому что это приводит к увеличению бумажного документооборота, мы должны требовать от клиента новые бумажки, подтверждающие его доход. Мы не можем смоделировать доход клиентов — ЦБ это не принимает. В рамках международной группы эти модели приняты, валидированы и так далее. С одной стороны, мы все хотим быть технологичными, с другой — нам нужно требовать новые бумажки от клиентов. Безусловно, у регулятора есть свои причины, почему он сделал именно так и именно сейчас», — сообщил Монин.

Предправления Райффайзенбанка добавил, что со временем моделирование доходов может стать возможным для банков, которым разрешено применять подход к оценке рисков заемщиков на основе внутренних рейтингов. «Это было бы адекватно», — добавил он.