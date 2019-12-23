Райффайзенбанк уменьшил плотность сети в городах, где у него было несколько отделений, сообщил председатель правления кредитной организации Сергей Монин в интервью газете «Ведомости» .

«Пока мы еще не ушли из городов, где было одно отделение. Мы уменьшили плотность сети в городах, где у нас было несколько отделений, и здесь мы не видим никаких негативных для себя эффектов, но мы и не ожидали их увидеть. Откровенно говоря, это достаточно рутинный для банков процесс, потому что большинство участников рынка сокращают сеть из-за падения трафика. Он падает не потому, что у людей стало меньше потребности общаться с банками, а потому, что у них появилась возможность общаться с банками через онлайн-каналы, которые им удобны», — пояснил Монин.

Он рассказал, что банк недавно выдал первый миллиард потребкредитов целиком удаленно. «Клиент дистанционно может получить полноценное банковское обслуживание, а мы снижаем затраты. Для нас это очень привлекательно», — добавил предправления Райффайзенбанка.

Также, по его словам, кредитная организация очень активно призывает продуктовые команды общаться с клиентами.