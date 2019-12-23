Необходимости во введении показателя долговой нагрузки при выдаче ипотеки нет, сказал в интервью телеканалу «Россия-24» глава Сбербанка Герман Греф.

«Сегодня нет, наверное, большого смысла еще больше увеличивать регулятивное давление», — отметил он.

По его словам, сейчас банки сами регулируют свои метрики таким образом, чтобы не допускать в портфелях некачественных кредитов.

Ранее в своем докладе ЦБ сообщил о возможном введении с июля 2020 года показателя долговой нагрузки при расчете банками коэффициентов риска по ипотечным кредитам. Этот показатель уже применяется при выдаче потребительских кредитов. По мнению регулятора, такая мера снизит интерес банков к выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам. Повышенные коэффициенты предлагается применять при показателе долговой нагрузки свыше 50%.