Райффайзенбанк видит свою нишу как расширяющуюся, заявил председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин в интервью «Ведомостям» . По его словам, ключевой показатель для кредитной организации — рост количества активных клиентов.

«Мы видим нишу Райффайзенбанка как расширяющуюся. Понятно, что мы входим на этот рынок «сверху», то есть за счет премиальных клиентов. Но при этом нас интересует любой клиент, и мы способны предложить продукт, который будет ему интересен. И в рознице, и в малом бизнесе ключевой показатель для нас — рост количества активных клиентов», — сказал Монин.

По его словам, банк доволен своим ростом, хотя и не удовлетворен до конца. «Среди универсальных банков мы выглядим очень неплохо, среди цифровых — уже вовсе не так хорошо. Клиенту при выборе банка важно, чтобы было ощущение физической доступности. Например, Сбербанку не нужно в это много инвестировать. А мы не можем похвастаться тем, что у любого человека, даже который включает нас в список рассматриваемых банков, создается ощущение нашей полной физической доступности. В то время как она есть. Мы можем онлайн оказывать все услуги, дистанционный способ — это наша физическая доступность у вас дома», — рассказал Монин.

Предправления Райффайзенбанка охарактеризовал введение ПДН как неидеальное По его словам, это увеличивает потребление капитала.

Также он добавил, что рост банка опережает рынок.

«Мы сохраняем рентабельность капитала, которая у нас исторически очень высока. Если не самая высокая для универсального банка. У разных банков периодически появляются планы по захвату рынка, и они активно начинают кредитовать. Обычно это какой-то конечный процесс. При этом клиенты обслуживаются там, где им удобно. А мы думаем, что удобно у нас. Ну и они так думают. Поэтому это какие-то временные вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и таких вызовов за нашу историю в России очень много», — пояснил предправления Райффайзенбанка.