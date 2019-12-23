• Банк России определил базовый уровень доходности вкладов на январь 2020 года. По сравнению с декабрьскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, снизилась для продуктов в рублях и долларах, а в евро — изменилась разнонаправленно, свидетельствуют материалы регулятора. Показатели, служащие ориентиром на январь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 декабря 2019 года.



• Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы через Систему быстрых платежей (СБП), планируют начать взимать комиссии. С 1 января начнут действовать тарифы ЦБ для кредитных организаций за пользование СБП. Согласно опросу, проведенному среди банков, подключенных к СБП, большинство из них фиксируют рост количества и объемов переводов через систему. По данным ЦБ, к началу декабря объем переводов через Систему быстрых платежей превысил 40 млрд рублей, клиенты банков совершили около 5 млн операций. При этом участники рынка указывают, что рост переводов через СБП обеспечен, в частности, тем, что они в основном бесплатны для клиентов.



• За последние пять лет крупнейшие банки увеличили вознаграждение руководящему персоналу в три — шесть раз. У банков завершился сезон отчетности за январь — сентябрь 2019 года. Так, Газпромбанк потратил на компенсации топам 3,8 млрд рублей. Второе место разделили Сбербанк и ВТБ с 3,3 млрд рублей. Далее идут Альфа-Банк — 2,1 млрд рублей и банк «ФК Открытие» — 1,76 млрд рублей. По словам представителей банков, эффективные топ-менеджеры были и остаются дорогими, и найти их так же непросто, как и раньше.

• Эксперты назвали самые востребованные профессии в России. Так, профессия продавца-кассира оказалась на первом месте рейтинга, который составил Всероссийский научно-исследовательский институт труда. Острый дефицит кадров по востребованным профессиям (когда не хватает больше половины работников в компании) испытывают только 9,5% предприятий, уточняется в исследовании.

