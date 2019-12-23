Для сохранения объективности рейтинга и пресечения попыток недобросовестной конкуренции портал Банки.ру доработал формулу расчета «Народного рейтинга», добавив в нее понижающий коэффициент.



Он будет реагировать на количество фрода: чем больше фальсификаций будет выявлено по банку, тем ниже будет значение его рейтинга. Последние несколько месяцев мы тестировали формулу, и результаты показали, что при расчете рейтинга за этот год с учетом нового коэффициента банки с наибольшим количеством фрода могли бы потерять до десяти позиций в «Народном рейтинге».

В 2019 году в «Народный рейтинг» поступило более 110 тыс. отзывов о банках — это на 20% больше, чем в прошлом году. В процессе работы с обращениями редакторы «Народного рейтинга» выяснили, что вместе с увеличением общего числа отзывов стремительно растет и доля фальсификаций. Функция «Народного рейтинга» — отображать реальные впечатления клиентов от взаимодействия с банками, а фейковые отзывы искажают эту картину.

«В течение года мы неоднократно получали информацию о фальсификации отзывов в «Народном рейтинге», — отмечает директор департамента аналитики и контента Сабина Хасанова. — К нам приходили банки с жалобами на своих конкурентов, которые, по их мнению, ведут нечестную игру. Пользователи тоже были начеку. Доходило до того, что нам присылали скрины писем, предлагающих вознаграждение за написание фейковых отзывов на нашем портале. Такая ситуация нас не устраивала, и мы начали искать решение. Сегодня оно у нас есть».

Обращаем внимание участников рейтинга, что коэффициент начнет применяться к отзывам, поступившим с 1 января 2020 года в «Народном рейтинге» банков.

Вполне вероятно, что спустя некоторое время коэффициент будет введен и в рейтинг страховых компаний, если возникнет такая необходимость.