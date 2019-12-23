Совет Федерации одобрил закон, разработанный при участии Банка России и предусматривающий возврат заемщику платы за подключение к программе коллективного страхования, уплаченной кредитору, говорится в сообщении ЦБ.

Так, для таких страховок будет действовать «период охлаждения» по аналогии с индивидуальными договорами страхования: в течение 14 календарных дней заемщик сможет отказаться от договора, написав заявление об исключении его из числа застрахованных лиц. Кредитор будет обязан вернуть все уплаченные в счет подключения средства в течение семи рабочих дней при отсутствии страхового случая. Также он будет обязан информировать заемщика также о максимально возможном размере его платежа, включающего страховую премию.

При досрочном погашении кредита и отказе от договора страхования уплаченная страховая премия должна быть возвращена заемщику — за вычетом той ее части, которая пропорциональна истекшему периоду страхования, если не произошло страхового случая.

Одновременно принятые поправки сохраняют подход, в соответствии с которым кредитор вправе увеличивать размер процентной ставки по кредиту в случае отказа заемщика от договора страхования.

Документ вносит поправки в законы о потребительском кредите и об ипотеке. Закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года.

