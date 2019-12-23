Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон, определяющий Промсвязьбанк, 100% голосующих акций которого находятся в федеральной собственности, в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Продажа и иные способы отчуждения этих акций, а также передача их в залог и доверительное управление не допускается. Документ вносит изменения в закон «О государственном оборонном заказе».

Так, правительство РФ наделяется полномочиями по определению объема денежных средств для финансового обеспечения выполнения государственного оборонного заказа, банковское сопровождение которого осуществляется опорным банком для ОПК, говорится в сопроводительных материалах к закону.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, определяющий Промсвязьбанк как опорный для ОПК Его 100% голосующих акций находятся в федеральной собственности.

При размещении гособоронзаказа государственный заказчик определяет госконтракты, заключаемые на сумму не менее объема, определяемого правительством РФ, исходя из доли в общем объеме денежных средств, предусмотренных федеральным бюджетом на соответствующий финансовый год для финансового обеспечения выполнения государственного оборонного заказа. Речь идет о средствах, банковское сопровождение которых осуществляет опорный банк для ОПК. Доля в общем объеме денежных средств, предусмотренных бюджетом на соответствующий финансовый год для финансового обеспечения выполнения гособоронзаказа, устанавливается правительством.

В законе прописывается порядок перевода сделки по гособоронзаказу из одного уполномоченного банка в другой в случае исключения банка из категории уполномоченных. Также предусмотрены нормы, направленные на уточнение порядка взаимодействия участников государственного оборонного заказа в целях неукоснительного соблюдения принципов, предусмотренных поручениями президента РФ в рамках их практической реализации.