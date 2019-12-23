Банк России установил официальные курсы валют на 24 декабря.

Курс доллара понизился на 15,72 копейки, составив 62,2499 рубля (62,4071 рубля на 23 декабря). Курс евро опустился на 38,02 копейки до 68,9978 рубля (с 69,378 рубля на 23 декабря).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 13:47 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,3 рубля (плюс 5 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:47 мск стоил 69,06 рубля (плюс 9 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 62,2 до 62,35 рубля за доллар и от 68,92 до 69,09 рубля за евро.