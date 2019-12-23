Аналитики «Финама» рекомендуют покупать акции «РусГидро», ожидая роста их котировок до 33% в течение ближайших полутора лет.



«РусГидро» — одна из крупнейших энергетических компаний России с общей установленной мощностью около 39,4 ГВт, что составляет порядка 16% всех установленных мощностей страны. Контрольным пакетом акций, 61,2%, владеет государство через Росимущество. ВТБ принадлежит 13,1% акций, в основном в рамках форвардного контракта. Free-float составляет 19%.

В «Финаме» отмечают, что в этом году компания ввела новые мощности в сумме около 1 ГВт. «Один из проектов — Зарамагские ГЭС (346 МВт), способные обеспечить платежи за мощность на сумму 10 млрд рублей в 2020 году с очень высокой рентабельностью по EBITDA. Пик по капитальным затратам должен быть пройден в этом году», — написала в комментарии аналитик инвесткомпании Наталья Малых.

Кроме того, напоминает она, «РусГидро» вошла в программу модернизации с четырьмя объектами суммарной мощностью 1,3 ГВт. По мнению Натальи Малых, введение долгосрочных тарифов для ТЭС на Дальнем Востоке с июля 2020 года должно улучшить операционную рентабельность дальневосточных активов.

Также компания скорректировала дивидендную политику в 2018 году. Согласно новым правилам, дивидендные выплаты определяются как 50% прибыли по МСФО, но не менее среднего за последние три года объема. «Данная схема расчета будет действовать три года и позволит повысить прогнозируемость дивидендных выплат, а также снизить чувствительность к обесценениям», — указывает аналитик. Дивидендный платеж за 2019 год, по оценкам аналитиков «Финама», может составить 0,0362 рубля на акцию, доходность — 6,8%.