Совет Федерации одобрил закон о совершенствовании правового регулирования в сфере использования электронной подписи. Закон касается процедур идентификации лица с использованием электронного сервиса, обеспечивающего электронное взаимодействие.

«Законом уточнены требования к усиленной квалифицированной электронной подписи с целью организации взаимодействия пользователей с различными ведомствами при получении государственных услуг и направлении межведомственных запросов. Унифицированы процедуры установления и проверки полномочий лица, использующего электронную подпись в различных информационных системах в целях обеспечения достоверности идентификации лица с использованием электронного сервиса, обеспечивающего электронное взаимодействие», — говорится в сопроводительных материалах.

Госдума приняла закон об электронной подписи Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова считает принятый документ недоработанным.

Аккредитованный удостоверяющий центр наделяется полномочиями по хранению ключа электронной подписи и подписанию соответствующих электронных документов по поручению владельца квалифицированного сертификата. Документом усиливаются требования к порядку аккредитации удостоверяющих центров и к их работе. Предполагается также создание доверенных третьих сторон, которые будут уполномочены проверять электронные подписи в электронных документах в фиксированный момент времени, а также документально подтверждать результаты такой проверки.

При подписании документов электронной подписью юридическими лицами и ИП будут использоваться одновременно две электронные подписи: подпись юридического лица или ИП с указанием в качестве владельца физического лица, действующего от имени юридического лица или ИП без доверенности, а также подпись физического, действующего от имени юридического лица или ИП без доверенности.