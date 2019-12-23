Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон, в соответствии с которым при перечислении операторами курортного сбора денежных средств, поступивших в бюджет субъекта РФ, банки не взимают комиссионное вознаграждение.

При реализации закона о проведении эксперимента по введению курортного сбора в Крыму, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае регионами — участниками эксперимента обозначена проблема, связанная с возможностью увеличения финансовой нагрузки на операторов курортного сбора в связи со взиманием кредитными организациями комиссионного вознаграждения при перечислении курортного сбора в бюджет субъекта РФ. Документ разработан для снижения финансовой нагрузки на операторов курортного сбора.