Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон, в соответствии с которым при перечислении операторами курортного сбора денежных средств, поступивших в бюджет субъекта РФ, банки не взимают комиссионное вознаграждение.

При реализации закона о проведении эксперимента по введению курортного сбора в Крыму, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае регионами — участниками эксперимента обозначена проблема, связанная с возможностью увеличения финансовой нагрузки на операторов курортного сбора в связи со взиманием кредитными организациями комиссионного вознаграждения при перечислении курортного сбора в бюджет субъекта РФ. Документ разработан для снижения финансовой нагрузки на операторов курортного сбора.

Госдума приняла закон об отмене банковских комиссий за перечисление курортного сбора

Документ разработан для снижения финансовой нагрузки на операторов курортного сбора.