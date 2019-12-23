Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12 130 рублей в месяц. В настоящее время он составляет 11 280 рублей.

По словам вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, увеличение МРОТ повлечет за собой рост не только заработных плат, но и различных компенсаций и социальных выплат. Размер МРОТ влияет на оплату больничного, на размер пособия по беременности и по уходу за ребенком. В некоторых регионах минимальный размер оплаты труда будет выше установленного, так как на изменение показателя повлияют повышающие коэффициенты и надбавки к зарплате для граждан, проживающих на Дальнем Востоке, в северных регионах и приравненных к ним территориях, пояснила Карелова.