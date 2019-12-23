Банк «Зенит» скорректировал условия по потребительским кредитам. Программа «Для военнослужащих» теперь доступна по ставке от 11,5% до 13,9% (ранее — 10,5—14,9%) годовых, сумма финансирования — от 50 тыс. до 3 млн рублей без залога и поручительства. Условия действуют при оформлении заявки через сайт банка, в случае обращения в офис надбавка составит 0,4 процентного пункта.



Снижены процентные ставки по кредиту «На рефинансирование»: минимальная — до 10,9%, а максимальная — до 13,9% годовых (ранее диапазон составлял от 13,5% до 15,5% годовых (при этом при неподтверждении заемщиком целевого использования кредита в порядке и сроки, установленные кредитным договором, предусмотрено повышение процентной ставки на 3 п. п.)). Сумма кредитования — от 150 тыс. до 3 млн рублей. Обеспечение не требуется. Максимально возможно рефинансировать до пяти кредитов (потребительский кредит на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности; автокредит; ипотечный кредит; кредитная карта, кредит в форме овердрафта по дебетовой карте).

Также снижены ставки по необеспеченному кредиту «На любые цели»: минимальная ставка — 10,5% (ранее — 12,5%) годовых, максимальная — 16,9% (прежде — 20,4%) годовых, по программе «Под поручительство или залог ТС» — от 9% до 16,9% (до этого — от 11% до 21,9%) годовых. Ставки действуют при подаче заявки на кредит через интернет-банк или мобильное приложение «Зенит Онлайн», при подаче заявки по другим каналам ставка выше на 0,4 п. п. Сумма финансирования без обеспечения составит от 100 тыс. до 3 млн рублей, под залог или поручительство — от 300 тыс. до 3 млн рублей (при этом если заемщик и/или созаемщик является индивидуальным предпринимателем и/или владельцем или совладельцем бизнеса, максимальная сумма кредита без залога и поручительства — не более 1,5 млн рублей, под поручительство или залог автотранспортного средства — 2 млн рублей). Подтверждение дохода требуется при сумме свыше 100 тыс. рублей.

Все программы доступны на срок от двух до семи лет.

«Скорее всего, изменение процентных ставок произошло в связи с недавним снижением ключевой ставки ЦБ РФ и в преддверии новогодних праздников», — комментирует эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ольга Жидкова.