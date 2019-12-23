Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил инициированный правительством РФ закон, усиливающий санкции за нарушения законодательства о лотереях для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Закон вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

«Закон «О рынке ценных бумаг», в частности, дополняется положениями, в соответствии с которыми основанием для принятия Банком России решения об исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников, а также аннулирования Банком России лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является привлечение участника рынка ценных бумаг к административной ответственности за незаконные организацию или проведение азартных игр, за нарушение законодательства РФ о лотереях в части проведения лотереи без решения правительства», — говорится в сопроводительных материалах к закону.

Также законодательство об азартных играх предлагается дополнить нормами, предусматривающими проведение организаторами азартных игр отдельных видов таких игр исключительно в казино и залах игровых автоматов, расположенных в игорных зонах. Цель документа — более эффективно противодействовать незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр под видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, говорится в пояснительной записке.

Организатор азартных игр в букмекерской конторе будет обязан предоставлять копию банковской гарантии не позднее десяти календарных дней после ее получения либо переоформления или информацию о прекращении обязательства по банковской гарантии в уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в области организации и проведения азартных игр.

Закон предусматривает обязательное размещение в доступном для посетителя игорного заведения месте сведений о банковской гарантии исполнения обязательств перед участниками азартных игр и информации о перечне документов, необходимых для представления требований об уплате денежной суммы по такой гарантии.