Глава российского правительства Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами заявил, что подписал распоряжение о продлении действия системы tax free в ряде субъектов России до 31 декабря 2020 года. Программа будет расширена на три региона. К 13 регионам добавятся Ленинградская область, Приморский и Хабаровский края. Также пилотный проект теперь распространяется на всю розничную торговлю региона.

«Теперь в проекте могут участвовать не только организации, которые зафиксированы в конкретных домах или на улицах, а вся розничная торговля региона, естественно, если она ведется российскими юридическими лицами», — объяснил премьер. Он также упомянул, что необходимо повышать узнаваемость российских товаров, которые иностранные туристы покупают в РФ.

Систему Tax free предлагается распространить с 2021 года на территории всей России Также предлагается снизить нижнюю границу суммы покупок для возврата НДС.

Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов в ходе встречи сообщил о том, что в прошлом году таможенники оформили через tax free около 42 тыс. чеков, а уже за 11 месяцев этого года их объем вырос на 35%. Общий оборот торговли, который попал в систему, составил порядка 17 млрд рублей.

Как уточнил вице-премьер, система упростится, так как документооборот перейдет из бумажного в электронный вид. «Для этого нам предстоит, конечно, принять необходимые нормативные акты, но в следующем году, в первой половине следующего года, мы планируем принятие таких актов, чтобы эта система была еще более доступной и комфортной», — сказал он.