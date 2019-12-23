Эксперты Frank RG назвали пять лучших платежных сервисов p2p-переводов среди банков, систем перевода, мессенджеров и электронных кошельков. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В общем рейтинге в топ-5 попали Тинькофф Банк, Сбербанк, «Рокетбанк», «Яндекс.Деньги» и Почта Банк.

Первые места получили: по функционалу личного кабинета — Тинькофф Банк, по тарифам и лимитам переводов — «Рокетбанк», по выбору клиентов — Сбербанк. В категории «Банки» на первом месте — Тинькофф Банк, среди мобильных операторов — МТС, электронных кошельков — «Яндекс.Деньги», в категории «Системы переводов без открытия счета» — «Золотая корона», в мессенджерах — «ВКонтакте».

«В 2019 году стали заметно популярнее p2p-переводы по номеру телефона. Некоторые участники рынка запустили этот сервис путем заключения партнерств (между собой или с международными платежными системами). Также мгновенные переводы между гражданами по номеру телефона предложила Система быстрых платежей, которая вышла на рынок в начале года. В системе сейчас 31 участник, включая десять системно значимых банков, кроме Сбербанка», — отметили в компании.

Там также добавляют, что клиенты выбирают сервис для переводов исходя из таких параметров, как надежность, безопасность, скорость, удобство и стоимость. На дальнейший клиентский опыт повлияет появление суперсервисов.