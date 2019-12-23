Рубль завершил основную валютную сессию понедельника незначительным ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 1 копейку к предыдущему закрытию, до 62,26 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 19,6 тыс. сделок на сумму порядка 1,6 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,2—62,36 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 69,02 рубля, прибавив 4 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8 тыс. сделок примерно на 444,4 млн евро по курсам от 68,92 до 69,1 рубля за евро.

«Рублевые пары весь день топтались на месте и «ожили» только под вечер. Доллар США торгуется по 62,31 рубля, краткосрочно останется в границах 62,15—62,65 рубля. Завтра в католических странах Сочельник, потом — Рождество, и нерезидентов несколько дней не будет в торгах. Аукционов по размещению ОФЗ Минфином до конца года тоже уже не запланировано, и рублю в течение недели придется искать поводы для стабильности самостоятельно. Евро торгуется возле 69,05 рубля, что совсем недалеко от минимумов за почти два года. При отсутствии внешних стрессов завтра евро с высокой вероятностью снова пробьет вниз уровень 69 рублей», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.