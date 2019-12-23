Банк России повысил требования к активам в составе собственных средств управляющих компаний (УК). Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте регулятора.

«Устанавливается запрет на принятие к расчету структурных облигаций, дополнительно ограничивается доля недвижимого имущества, а также регламентируется порядок учета обязательств по долгосрочным договорам аренды», — говорится в сообщении.

Также сокращается с одного месяца до десяти рабочих дней срок для устранения УК нарушений требований к минимальному размеру собственных средств, в случае если такие нарушения возникли по причинам, не зависящим от действий УК.

Указание Банка России вступает в силу с 3 января 2020 года, за исключением положения о снижении доли недвижимого имущества, которое вступит в силу по истечении полугода со дня официального опубликования указания.