Акции американской компании Tesla в понедельник к 12:00 (20:00 мск) выросли на 3,96%, до 421,82 доллара за акцию, после того, как в СМИ появились сообщения о том, что компания согласовала с китайскими банками предоставление кредита в 10 млрд юаней (около 1,4 млрд долларов) сроком на пять лет для финансирования своего автозавода в Шанхае. Данные о курсе акций размещены на сайте Нью-Йоркской биржи.

Как напомнила в этой связи телекомпания CNN, в августе прошлого года главный управляющий компании Илон Маск заявлял о том, что рассмотрел бы превращение Tesla в частную компанию, в случае если ее акции поднимутся до уровня 420 долларов.

«Ранее акции компании никогда не повышались до такого уровня, поскольку инвесторы испытывали сомнения в том, что Tesla может быть продана, исходя из такой оценки, — отметила CNN. — За минувший год у компании не появился покупатель, однако в понедельник, во время сокращенной предрождественской биржевой недели, акции поднялись до уровня 420 долларов за акцию, и это стало впечатляющим достижением».