Аналитики Банки.ру представляют главные тенденции 2019 года и прогнозы на следующий год в российском банковском секторе.

Снижение ставок и профицит рублевой ликвидности

Для российского банковского сектора 2019 год прошел под знаком снижения процентных ставок. Банк России приступил к циклу смягчения процентной политики еще в июне текущего года, когда ключевая ставка находилась на уровне 7,75% годовых. К концу года регулятор довел ставку до 6,25%, снижая ее в течение пяти последних заседаний в году. Цикл смягчения политики ЦБ сопровождался соответствующим снижением ставок по пассивам и кредитам в банковском секторе. В частности, в ноябре текущего года индикативная депозитная ставка, рассчитываемая Центробанком по десяти крупнейшим банкам на рынке вкладов, обновила исторический минимум, опустившись до уровня чуть выше 6% годовых. Ставки по корпоративному кредитованию опустились до минимумов с 2011 года, а средневзвешенные ипотечные ставки к осени вернулись к однозначным величинам.

К началу 2020 года потенциал дальнейшего движения ставок вниз в банковском секторе выглядит уже более ограниченным, однако задел для снижения все же имеется. Связан он не только с вероятностью продолжения смягчения процентной политики ЦБ, но и с растущим избытком рублевой ликвидности в банковской системе. На сегодняшний день профицит ликвидности в банковской системе составляет порядка 3,3 трлн рублей. Показатель рассчитывается Банком России как разница между объемом средств, размещенных банками в инструменты регулятора (в основном в депозиты и облигации), и кредитов, привлеченных банками от ЦБ. В течение 2019 года профицит ликвидности вырос примерно на 500 млрд рублей, и основным источником роста стали операции регулятора по покупке валюты для Минфина (Центробанк покупает валюту за рубли, увеличивая тем самым объем рублевой ликвидности в системе). Банк России ожидает дальнейшего увеличения показателя профицита ликвидности к концу 2020 года — до отметки 4,1—4,6 трлн рублей, главным образом за счет отложенных покупок валюты.

ЦБ ожидает роста структурного профицита ликвидности банковского сектора в 2020 году

В октябре величина структурного профицита ликвидности снизилась на 0,6 трлн рублей до 2,3 трлн.

Помимо покупок валюты важным источником рублевой ликвидности для банковского сектора остается и бюджетный канал. С начала 2019 года чистый приток ликвидности на счета банков из бюджета составил около 450 млрд рублей. В ближайшие годы можно ожидать лишь увеличения притока бюджетных средств в банковскую систему в связи с масштабным финансированием программ по национальным проектам. Напомним, что на период до 2024 года в рамках финансирования нацпроектов планируется выделение почти 25 трлн рублей. С высокой вероятностью часть этих средств в том или ином виде осядет на счетах в банковской системе, что будет поддерживать низкую стоимость рублевой ликвидности.

Охлаждение рынка потребительских ссуд и рост ипотеки

В 2019 году ЦБ пытался обеспечить выполнение сразу двух задач в розничном кредитовании. Регулятор сдерживал темпы роста необеспеченного потребительского кредитования, стараясь при этом поддерживать рост в менее рискованных сегментах рынка, прежде всего в ипотечном кредитовании. С поставленными задачами Банк России справился пока частично. Так, согласно данным ЦБ, за январь — сентябрь 2019 года совокупный портфель необеспеченных потребительских ссуд в банковском секторе вырос на 17,5% (здесь и далее — без учета кредитных организаций с отозванной лицензией). Для сравнения: за соответствующий период 2018 года данный портфель вырос на 16,9%, а по итогам всего 2018-го — на 22,8%. Скорее всего, темп роста по итогам текущего года также окажется на уровне 20% или выше, что вряд ли устраивает ЦБ: прогноз регулятора на 2020-й (а также на 2021 и 2022 годы) предполагает рост совокупного объема кредитов населению на уровне 10—15%, и сохраняющаяся динамика роста потребительских ссуд может помешать выполнению данного плана.

Если необеспеченное потребительское кредитование пока выбивается из ожиданий ЦБ, то текущая динамика в ипотеке и автокредитовании уже почти им соответствует. По итогам января — сентября портфель ипотечных жилищных кредитов вырос на 13%, а портфель автокредитов — на 13,2%.

Впрочем, даже несмотря на сохраняющиеся высокие темпы роста объема потребительских ссуд, есть все основания полагать, что в 2020 году Центробанку все же удастся добиться желаемого замедления розничного кредитования до уровня 10—15%. В части необеспеченного потребительского кредитования можно ожидать дальнейшего торможения темпов роста после принятых ЦБ регулятивных мер. Банк России уже несколько раз повышал коэффициенты риска по данным кредитам и ввел надбавки к коэффициентам риска в зависимости от значений показателей долговой нагрузки и полной стоимости ссуды. В автокредитовании предполагается сохранение умеренных темпов роста ввиду достаточно медленного снижения процентных ставок. В свою очередь в ипотечном кредитовании нельзя исключать некоторого ускорения роста в начале 2020 года, чему будут способствовать однозначные ставки по данному продукту. Однако весьма вероятно, что при приближении темпа роста ипотеки к 15% Банк России примет регулятивные меры по охлаждению данного сегмента.

ЦБ рассматривает новые меры для ограничения рисков на ипотечном рынке
ЦБ рассматривает новые меры для ограничения рисков на ипотечном рынке

Нагрузка на капитал банков при неизменной структуре их ипотечных портфелей в результате применения предложенных надбавок потенциально может возрасти в 1,4 раза.

Вялое восстановление темпов роста корпоративного кредитования

На протяжении всего цикла смягчения процентной политики Банк России не уставал рапортовать о сохраняющемся росте корпоративного кредитования. Динамика данного сегмента, действительно, положительная, однако темпы роста остаются весьма скромными. За январь — октябрь 2019 года совокупный портфель кредитов банковского сектора нефинансовым организациям вырос на 4,4% (с исключением влияния валютной переоценки и без учета банков с отозванной лицензией). За соответствующий период 2018 года рост составлял 5,9%, а за весь 2018-й — 5,8%. Изначальный прогноз ЦБ на текущий год предполагал рост на уровне 7—10%, и пока имеются серьезные сомнения в достижении хотя бы нижней границы прогнозного диапазона. Сам регулятор связывал низкие темпы роста корпоративного кредитования с недостаточным спросом со стороны качественных заемщиков, в то время как снижать стандарты выдачи кредитов банки не стремятся.

ЦБ: меры по сдерживанию потребкредитования необязательно ускорят рост в корпоративном сегменте

Рост в корпоративном кредитовании сдерживается высокими кредитными рисками заемщиков.

Еще хуже обстоят дела с кредитованием малого и среднего предпринимательства. Там по итогам января — октября 2019 года банковские портфели сократились на 4,1%, хотя по итогам аналогичного периода 2018-го наблюдался рост на 4,4%.

Даже если к концу 2019 года совокупный рост корпоративного кредитования догонит результат 2018-го, для достижения обозначенных Центробанком прогнозных показателей на 2020 год (6—10%, как и на 2021—2022 годы) явно потребуется ускорение текущих темпов кредитования. Впрочем, поддержанию темпов роста корпоративного кредитования на уровне 6—10% должна будет в значительной мере способствовать масштабная реализация национальных проектов, которая в 2019 году лишь стартовала, а уже со следующего года пойдет полным ходом.

Девалютизация

В начале года Ксения Юдаева выражала беспокойство Банка России по поводу торможения процесса девалютизиции в банковском секторе. В частности, в I квартале был зафиксирован рекордный прирост объема клиентских средств на банковских счетах и депозитах в иностранной валюте. Интерес к размещению валютных средств проявляли как граждане, так и корпоративные клиенты. Однако опасения регулятора не подтвердились: укрепление рубля и снижение почти до нулевых отметок ставок по валютным пассивам банков восстановили тенденцию к девалютизации сектора и вернули его валютную зависимость к историческому минимуму. Если в I квартале 2019 года доля валютных средств в структуре вкладов физлиц держалась на отметке 21,5%, то к началу ноября показатель снизился до 20,9%. В структуре средств корпоративных клиентов доля валютной составляющей к началу июня достигала 37,1%, однако к началу ноября уменьшилась до 34,4%. При этом отрицательные ставки в еврозоне вынудили некоторые банки не просто устанавливать практически нулевую доходность по вкладам в евро, но даже вводить заградительные комиссии по счетам в соответствующей валюте. В кредитовании доля валютной составляющей также снизилась: с 18,9% в начале года до 16,4% к началу ноября.

На сегодняшний день все ключевые макроиндикаторы свидетельствуют о том, что в российской банковской системе сохраняется избыток валютной ликвидности, даже несмотря на регулярные операции Банка России по покупке валюты для Минфина. Низкие процентные ставки на внешних рынках, комфортный график внешних платежей в 2020 году и ожидаемое расходование средств из Фонда национального благосостояния (с соответствующей конвертацией валюты в рубли) не дают оснований ожидать повышения стоимости валютной ликвидности для российского банковского сектора и в 2020 году. Впрочем, завершение цикла смягчения процентной политики Федеральной резервной системы США и возможное сворачивание в 2020 году стимулирующих мер Европейского центробанка в еврозоне могут позволить валютным ставкам на российском рынке хотя бы немного оттолкнуться от околонулевых значений.

Замедление темпов оздоровления рынка

Если в 2018 году количество отозванных Банком России лицензий составляло 60, то с начала 2019 года регулятор отобрал пока «лишь» 28 лицензий. Кроме того, текущий год был достаточно скучен по сравнению с предыдущими по количеству крупных санаций. Только в самом начале 2019-го Фонд консолидации банковского сектора ЦБ пополнился Московским Индустриальным Банком, что, безусловно, уступает масштабам финансового оздоровления в 2017 году, когда регулятор стал владельцем сразу трех крупных частных банков из «московского кольца».

Большую часть 2019 года оздоровление банковского сектора сопровождалось уходом с рынка лишь небольших и малоизвестных широкой публике игроков. По всей видимости, подобная тенденция продолжится и в 2020 году: оздоровление будет продолжаться уже больше по инерции, не привлекая повышенного внимания банковских клиентов и вкладчиков.

Эксперты ждут ускорения темпов отзыва лицензий у банков в конце 2019 — начале 2020 года

Аналитики агентства «Эксперт РА» также ожидают, что в ближайший год лицензии лишатся не менее 45 кредитных организаций.

Впрочем, нельзя исключать, что дальнейший рост концентрации госсектора в банковской системе продолжится уже не через принудительное оздоровление других игроков, а путем «добровольной» консолидации активов, от которой не будет застрахован ни один оставшийся частный банк.

Подводя итоги, следует отметить, что к началу 2020 года российские банки подходят в достаточно комфортной обстановке: ставки снижаются, ликвидности хоть отбавляй, а процесс зачистки сектора перешел в инертную фазу. На сегодняшний день есть все основания для сохранения благоприятной ситуации и в 2020 году. Однако не стоит забывать, что поддержание комфортной атмосферы на локальном рынке стало возможным во многом благодаря затишью на геополитическом фронте и относительной стабильности внешних финансовых рынков.

Обзор подготовлен департаментом аналитики и контента Banki.ru