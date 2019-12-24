Минэкономразвития России запустило новую версию официального сайта министерства, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы проработали и структурировали весь контент министерства для простого и понятного восприятия информации на новой версии сайта. Приоритетные направления министерства визуализированы в виде презентаций и инфографических материалов», — говорится в сообщении.

Удобную навигацию по ключевым вопросам министерства обеспечивают интерактивные и графические элементы, указывают в ведомстве.

Отмечается, что в новой версии сайта доступны лента макроэкономических показателей, анкетирование и опросы для экспертов, проверка статуса отправленного через сайт обращения, отправка заявки для записи на личный прием для граждан, а также оценка качества материалов для активных пользователей сайта.

Пока сайт функционирует в тестовом режиме.