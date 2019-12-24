Райффайзенбанк намерен выйти в массовый сегмент по брокерскому направлению, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Банк в последнее время активно нанимал сотрудников по данному направлению, в частности по IT-технологиям. На сегодняшний день банк предоставляет брокерское обслуживание только премиальному сегменту с рекомендуемой суммой вложений от 1 млн рублей.

В кредитной организации подтвердили, что планируется расширить присутствие банка на фондовом рынке за счет предоставления услуг в более массовом сегменте физических лиц. Так, в первой половине 2020 года планируется предложить такой продукт клиентам без ограничений на сегмент рынка и сумму инвестиций.

По мнению экспертов, пока игроку, который собирается расширить свое присутствие на рынке, серьезная конкуренция не грозит. Как правило, на начальном этапе банки ориентируются на перераспределение уже существующих клиентских баз. В итоге крупные банки могут занимать существенную долю рынка, но не в ущерб другим игрокам, скорее они работают на рост клиентской базы в целом. Также в рамках брокерского обслуживания можно продавать высокомаржинальные структурные продукты и собственные облигации, получая дополнительный источник долгосрочной ликвидности, отмечают эксперты.